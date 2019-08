La Dinamo veste Canali-Macciocu

Anche in questa stagione i biancoblù si affidano all’eccellenza del marchio Canali e alla professionalità dell’Atelier Macciocu

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna si affida anche in questa stagione 2019-20 all’eccellenza del marchio Canali e la professionalità dell’Atelier Macciocu di Sassari, un binomio che da ormai dieci anni garantisce stile ed eleganza allo staff tecnico, dirigenziale e medico. Gavino Macciocu, fondatore dell’Atelier, ha accolto questa mattina l’intero staff per la prova dei tagli sartoriali con cui poi verranno realizzati gli abiti su misura con l’innovativo materiale Impeccabile 2.0. «Scegliamo un tessuto che al momento è il top di gamma e garantisce eleganza e prestigio – racconta Gavino Macciocu –. Ideale per chi viaggia più volte a settimana in giro per l’Europa e ha bisogno per l’appunto di essere sempre impeccabile. La sartorialità made in Italy di Canali abbina solitamente il suo brand a sport esclusivi come la vela e il golf, grazie alla collaborazione con il nostro atelier ha scelto anche il basket sposando il progetto Dinamo».

Impeccabile 2.0. Un materiale innovativo studiato in esclusiva per Canali, l’Impeccabile 2.0 eleva all’ennesima potenza la qualità del tessuto Impeccabile. Morbido e scattante, realizzato con finissimi fili di lana ritorti più del doppio di quelli tradizionali, che creano un’elasticità senza precedenti. Un tessuto eccezionalmente leggero, traspirante, resistente all’acqua e alle macchie nonché ingualcibile perché utilizza il calore del corpo per stendere le pieghe.

Atelier Macciocu. Un nome che è sinonimo di eccellenza nella qualità e nella professionalità: Gavino Macciocu, fondatore dell’Atelier Macciocu, è da sempre una vera istituzione per la città di Sassari. Una tradizione sartoriale di alto livello che prosegue e si tramanda di generazione in generazione, che precorre i tempi e che sa proporsi e reinventarsi in modo sempre nuovo, accattivante e innovativo.

