La Dinamo si ferma a Trento

Alla BLM Group Arena finisce 92-78 per la Dolomiti Energia. Non bastano i 25 punti di Bendzius e i 18 di Burnell

Trento. Dopo la bella vittoria su Tenerife di mercoledì in coppa la Dinamo si ferma alla BLM Group Arena dove gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco cedono all’energia della Dolomiti Energia. I giganti, provati dalle assenze e dall’extra sforzo della gara di BCL disputata mercoledì, subiscono l’energia e la fiducia di Trento, in scia dopo le cinque vittorie in Eurocup e gli ultimi due successi in campionato. I padroni di casa scavano il gap chiudendo il primo tempo avanti di 13. Al rientro dall’intervallo lungo la rimonta sassarese viene bloccata dalle troppe palle perse e da un antisportivo sanzionato a Gentile che apre un parziale di 10-0 per i bianconeri che scappano via. Al Banco non bastano i 25 punti di Eimantas Bendzius, i 18 di Jason Burnell, gli 11 di Jack Devecchi con 3/3 da tre e i 10 assist di Marco Spissu.

Aquila Basket Trento Dinamo Banco di Sardegna 92-78

Parziali: 17-11; 28-19; 30-17; 17-29;

Progressivi: 17-11; 45-32; 75-49; 92-78.

Trento. Martin 8, Pascolo, Conti, Browne 15, Forray 11, Sanders 23, Mezzanotte, Morgan 7, williams 15, Ladurner, Lechtaler, Maye 13. All. Nicola Brienza.

Assist: Forray 6 – Rimbalzi: Williams 9

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 3, Sanna, Bilan 8, Devecchi 11, Re, Burnell 18, Bendzius 25, Gandini, Gentile 5, Tillman 5. All. Pozzecco

Assist: Spissu 10 – Rimbalzi: Bilan, Burnell 6

