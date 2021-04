La Dinamo si arrende al Nimburk

Penultimo impegno di Basketball Champions League. Al PalaSerradimigni finisce 73-91

Sassari. Prosegue a ritmo serrato il calendario di impegni della Dinamo Banco di Sardegna. Ieri sera i sassaresi al PalaSerradimigni hanno giocato il penultimo match di Basketball Champions League della stagione 2020-21, il quinto complessivo in undici giorni. I biancoblù, già eliminati e con niente da chiedere a questa competizione, hanno ospitato i cechi dell’Era Nymburk che all’andata vinsero 90-89 con un finale ricco di polemiche. Per i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco niente da fare neanche stavolta: il risultato finale è 73-91 per gli ospiti.

«Congratulazioni a Nymburk – ha detto coach Gianmarco Pozzecco al termine della gara –. Noi avremmo meritato di vincere la partita giocata in casa loro un mese fa e non certo quella di questa sera. Siamo arrivati con un solo allenamento sulle gambe, ci siamo ritrovati giusto ieri in palestra, la giornata di oggi non conta, arriviamo da un periodo difficile con tante assenze e lo stop per il Covid. Dobbiamo usare la settimana per recuperare energie; per quanto riguarda la gara non siamo di certo partiti bene, soprattutto dal punto di vista difensivo. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di meglio, concedendo meno punti agli avversari: mi è piaciuto l’atteggiamento e l’aggressività mostrati tra fine terzo quarto e l’ultimo quarto, credo che questa sia la linea che dobbiamo seguire. Dobbiamo provare ad essere aggressivi fin da subito e scendere in campo con una mentalità diversa».

Dinamo Banco di Sardegna – ERA Nymburk 73-91

Parziali: 19-32, 17-22, 16-19, 21-18

Progressivi: 19-32, 36-53, 52-73, 73-91

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 3, Bilan 3, Treier 13, Chessa, Kruslin 11, Happ 11, Katic 2, Re ne, Burnell 8, Bendzius 15, Gandini ne, Gentile 7. All. Pozzecco

Assist: Katic e Gentile 4 – Rimbalzi: Happ 11

ERA Nymburk: Prewitt 21, Benda 4, Harding ne, Dalton 17, Kovar, Palyza 10, Kriz 11, Zimmerman, Rylich, Hruban 7, Safarcik 8, Tuma 13. All. Amiel

Assist: Palyza 6 – Rimbalzi: Dalton 8

