La Dinamo ritorna alla vittoria

Al PalaEur finisce 93 a 88 contro la Virtus Roma. Ma i biancoblù rischiano troppo nei minuti finali facendosi rimontare dal +19

Roma. La Dinamo Banco di Sardegna riprende a vincere e lo fa al PalaEur contro la Virtus Roma. Partita dai due volti per i ragazzi di coach Pozzecco che dopo aver chiuso il primo tempo sul +19 subiscono al rientro dagli spogliatoi la rimonta della Virtus Roma. Il finale da brividi premia la Dinamo che con i liberi di Spissu e Smith sigilla il risultato al PalaEur sul 93 a 88.

Il pre partita. La Dinamo ritrova il sapore delle sfide di LBA trentaquattro giorni dopo l’ultima gara giocata, era il 2 febbraio e a Trieste il Banco perse con un tiro allo scadere dell’ex Juan Fernandez. Il match con la Virtus Roma, rigorosamente a porte chiuse, segna il debutto stagionale in Italia di Jaime Smith, rientrato in Sardegna pochi giorni fa dopo l’esperienza turca al Bandirma. Coach Pozzecco riparte con tutti i suoi ragazzi a disposizione, unico fuori dalle rotazioni l’uomo di coppa Paulius Sorokas, per coach Bucchi le novità nel roster sono il neozelandese Corey Webster, alla prima italiana, e Jaylen Barford approdato nella capitale dalla VL Pesaro, non a referto tra i dodici Davon Jefferson infortunato.

Il match. Quintetto base confermato per coach Pozzecco, Bucchi risponde schierando Alibegovic da cinque e il neo acquisto Barford dal primo minuto. Il Banco attacca subito l’area e firma con Bilan ed Evans i primi sei punti, reazione Virtus con i canestri di Buford e Alibegovic ma la Dinamo allontana subito i padroni di casa. Miro Bilan è implacabile nel pitturato (5/5), dieci dei 16 punti realizzati sono suoi, è +5 dopo 6’. Poz ruota gli uomini e manda in campo Coleby e Smith, Roma resiste e risale fino al -2, Miki Vitali sulla sirena chiude al 10’ sul 19-24.

Evans firma il momentaneo massimo vantaggio (+8) dall’arco, due sanguinose palle perse favoriscono il rientro dei padroni di casa, timeout immediato di Poz che striglia i suoi (25-29). Cambia volto il Banco: tre triple di Stefano Gentile e la solidità offensiva di Dwayne Evans scavano il solco, il parziale aperto di 11-0 fa schiantare la Virtus e sul 30-43 dopo 16’ è minuto per coach Bucchi. Roma spezza inerzia e parziale biancoblu con Pini e Kyzlink ma la Dinamo a cronometro fermo incrementa il vantaggio (16/20 a 2/2 la differenza ai liberi), si va negli spogliatoi con i giganti sul +19, 35-54.

Roma ritorna in campo con determinazione, il parziale di metà terzo quarto dice 14-9, il duo azzurro Vitali-Spissu fa rifiatare l’attacco biancoblù, la Virtus ci prova e lentamente risale fino al -9, l’uomo del primo tempo Stefano Gentile impattare da fuori ricacciando indietro la rimonta giallorossa (56-68). Evans è straripante (19+10 in 26’), Vitali ridà energia in un momento di appannamento, la Virtus paga il 3/18 da tre e il gap a rimbalzo, al 30’ è 62-73.

Nell’ultimo quarto la Dinamo soffre, Bucchi rimette Pini in campo e il capitano giallorosso commette il quinto fallo, Roma di energia scrive il 74-80 ma l’ex James White da sotto sbaglia il canestro del -4. È una Virtus determinata, il Banco si spegne minuto dopo minuto, tanti gli errori da sotto, Barford riporta i suoi ad un solo possesso. Al 38’ Alibegovic scrive l’84-85 ma commette il quinto fallo personale, i giganti si affidano a Evans che firma quattro punti consecutivi e cattura un rimbalzo difensivo importante. White a segno per l’ultima speranza capitolina, Smith fa solo 1/2 dalla lunetta e a 11’’ dalla sirena Bucchi chiama timeout e costruisce il possesso sull’86-89. Infrazione di cinque secondi sulla rimessa, timeout anche per Poz, Roma commette fallo immediato su Spissu prima e Smith poi, sono i due play biancoblù a sigillare il risultato, finisce 93-88 e la Dinamo Banco di Sardegna ritrova la vittoria in LBA condannando la Virtus alla nona sconfitta di fila.

I tabellini

Virtus Roma – Dinamo Banco di Sardegna 88-93

Arbitri: Sahin, Pepponi, Galasso

Parziali: 19-24, 16-30, 27-19, 26-20

Progressivi: 19-24, 35-54, 62-73, 88-93

Virtus Roma: Barford 13, Cusenza ne, Alibegovic 17, Webster 7, Rullo 4, Baldasso ne, White 12, Pini 4, Farley ne, Spinosa ne, Buford 14, Kyzlink 17. All. Bucchi

Rimbalzi: 34 (Alibegovic e Barford 7)

Assist:17 (Kyzlink 5)

% tiro: 31/50 da 2 (62%), 5/26 da 3 (19.2%), 11/13 tl (84.6%)

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 10, Bilan 22, Smith 6, Bucarelli ne, Devecchi ne, Evans 23, Magro ne, Pierre 4, Gentile 13, Coleby, Vitali 15. All. Pozzecco

Rimbalzi: 39 (Evans 13, Pierre 7)

Assist: 17 (Spissu 6)

% tiro: 20/38 da 2 (52.6%), 8/20 da 3 (40%), 29/36 tl (80.6%)

