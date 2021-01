La Dinamo ringrazia Miro Bilan e centra la Final Eight

Ora si punta al passaggio del turno in Champions. Quinta doppia doppia stagionale per il centro croato. Il punto di Aldo Gallizzi

A Reggio Emilia è stata durissima ma alla fine il Banco ha portato a casa la vittoria che è valsa il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Lo ha fatto con le caratteristiche della grande squadra, capace di vincere anche quando fra percentuali scarsissime dall’arco, palle perse e errori dalla lunetta, pareva improbabile riuscirci. Lo ha fatto nonostante il “fallo non fatto” sulla rimessa reggiana a cinque secondi dal suono della sirena, quando all’ex Bostic è stato consentito di tirare da tre e centrare la bomba del pareggio, che ha mandato le due squadre ai supplementari. Lo ha fatto nonostante sia stata costretta a tenere in campo per ben 36 minuti il non più giovanissimo Super Miro Bilan, visto il perdurare dell’inconsistenza di chi dovrebbe dargli il cambio. A proposito di ciò e al di là delle dichiarazioni perentorie del presidente Sardara e di Gianmarco Pozzecco rilasciate qualche giorno fa in difesa di Tillman, un sito specializzato ha scritto di un sondaggio della Dinamo per Ethan Happ, che alla Fortitudo Bologna non sta trovando spazio, complici un infortunio, l’acquisto di Hunt e l’esplosione del giovane Totè. Chi vivrà vedrà. La considerazione che si può tranquillamente fare è che la Dinamo in questo momento ha in organico il migliore (Bilan) e il peggiore per rendimento (Tillman) pivot del campionato. Per fortuna che Miro c’è si potrebbe dire.

Intanto, dopo il blitz a Reggio Emilia, la Dinamo è partita alla volta di Tenerife, dove mercoledì sarà impegnata nel primo turno di ritorno della prima fase della Champions League. Dopo l’inopinata sconfitta casalinga di qualche settimana fa contro i danesi del Bakken Bears, i sassaresi sono ora costretti a cercare la qualificazione lontano dalle mura amiche del PalaSerradimigni. Servirà dunque una vittoria o in Spagna o nella prossima trasferta in Turchia contro il Galatasaray del 20 gennaio.

Aldo Gallizzi

Mi piace: Mi piace Caricamento...