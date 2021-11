La Dinamo perde a Milano

Il punteggio finale è eloquente: 79-50 per l’Olimpia. Adesso occorre pensare al prossimo incontro, sabato al PalaSerradimigni con Trieste

Milano. Niente da fare. La Dinamo, domenica sera, esce dal Mediolanum Forum con un’altra sconfitta. E stavolta è una vera e propria batosta. Il punteggio finale dice tutto: 79-50 per l’Olimpia. Che l’anticipo della 6ª giornata di campionato fosse una sfida difficile il Banco del resto lo sapeva bene. I biancoblù subiscono l’aggressività delle scarpette rosse sin dai primi minuti. Condotta da Logan, Treier e Burnell la Dinamo si riporta a -5 nella seconda frazione ma Milano piazza lo strappo che chiude il primo tempo 42-30. Ma è la terza frazione a indirizzare definitivamente il match in favore dei padroni di casa con un break di 18-6 e un lungo blackout offensivo del Banco. Ad attendere Devecchi e compagni, che rientrano da Milano con la nota lieta del rientro in campo di Ousmane Diop impiegato 18 minuti, una settimana di allenamenti in vista del prossimo impegno casalingo: sabato al PalaSerradimigni è attesa la Pallacanestro Trieste.

«Non me lo aspettavo dopo aver cambiato anche il quintetto. Penso che non dovevamo concedere il divario, seppur esistente ed evidente tra noi e loro – è il commento del coach biancoblù Demis Cavina –. È vero che siamo sempre rimasti a distanza, è vero anche che abbiamo provato a fare le nostre cose in un momento difficile soprattutto di qualche giocatore e questo è segno evidente, sottolineando anche la partita di Diop che – a livello di energia – questa sera è stato il migliore lungo dopo 6 mesi che non giocava. Tolti i primi 5 minuti, abbiamo però giocato nella parte centrale della partita in maniera precisa e intensa, abbiamo iniziato il terzo quarto sbagliando tiri ma concedendo meno: la parte centrale è stata una partita vera almeno per noi e le nostre caratteristiche al momento attuale».

Olimpia Milano – Dinamo Banco di Sardegna 79-50

Parziali: 22-15; 20-15; 18-6; 19-14

Progressivi: 22-15; 42-30; 60-36; 79-50

Olimpia Milano. Melli 5, Grant 10, Rodriguez 6, Tarczewski 2, Ricci 7, Biligha 4, Hall 3, Mitoglu 16, Daniels 16, Alviti, Datome 10. All. Ettore Messina

Assist: Rodriguez (7) – Rimbalzi: Mitoglu (13)

Dinamo. Logan 10, Clemmons 2, Gandini, Devecchi, Treier 5, Burnell 10, Bendzius 10, Mekowulu 4, Gentile 2, Battle, Diop 7, Borra. All. Demis Cavina

Assist: Logan (5) – Rimbalzi: Bendzius (8)

