La Dinamo perde a Cremona

I padroni di casa si impongono per 89-90 nel lunch match della 15ª giornata

Cremona. La Dinamo Banco di Sardegna cade sul parquet lombardo del PalaRadi: al rientro dopo le due settimane di stop gli isolani firmano un buon primo quarto e contengono i padroni di casa nel secondo chiudendo avanti di misura all’intervallo. Nel secondo tempo però Cremona, trascinata da un ispirato Andrea Pecchia che firma il career high con 28 punti e 48 di valutazione, risale la china e firma il vantaggio in doppia cifra: per 20’ il Banco insegue ma non riesce a chiudere la rimonta pagando la differenza a rimbalzo e le percentuali in area. Al PalaRadi finisce 89-80: non c’è tempo per recriminare, in giornata la compagine isolana farà rientro in Sardegna e da domani lavorerà per il prossimo match. Mercoledì, palla a due alle 20,30, l’appuntamento è al PalaDozza per il recupero della sfida con la Fortitudo.

«Partita da parte nostra assolutamente insufficiente – ha commentato il coach biancoblù Piero Bucchi –. Non mi interessa covid o non covid: partita non giocata, senza ritmo, partita insufficiente punto. Dobbiamo decisamente resettare perché questo non va bene. La partita dura quaranta minuti, bisogna giocarli tutti: siamo stati completamente diversi rispetto alle sfide di Venezia e Varese, dobbiamo essere più forti del covid e di tutte le difficoltà. Dobbiamo essere più duri mentalmente, sono molto arrabbiato e spero che lo siano anche i giocatori come lo sono io. L’imperativo è recuperare la mentalità che avevamo fino a 15 giorni fa quando eravamo una squadra, oggi non siamo stati una squadra».

Vanoli Cremona – Dinamo Banco di Sardegna 89-80

Parziali: 15-20; 20-16; 26-18; 26-28

Progressivi: 15-20; 35-36; 61-54; 89-80

Vanoli Cremona. Agbamu, Zacchigna, Dime 6, Harris 13, Sanogo, McNeace 4, Gallo, Pecchia 28, Poeta 11, Spagnolo 12, Tinkle 11, Cournooh 4. All. Paolo Galbiati

Assist: Poeta (7) – Rimbalzi: Pecchia (9)

Dinamo. Logan 11, Robinson 13, Kruslin 2, Gandini, Devecchi 6, Treier 14, Chessa, Burnell 2, Bendzius 13, Mekowulu 3, Gentile 15, Diop 1. All. Piero Bucchi

Assist: Robinson e Gentile (4) – Rimbalzi: Bendzius (7)

Mi piace: Mi piace Caricamento...