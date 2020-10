La Dinamo passa sulla Fortitudo

Il Banco di Sardegna si impone nell’ultimo giro di cronometro 89-86 sulla squadra di Meo Sacchetti. Spissu 22 punti e 5 assist

Sassari. Il lunch match della 4° giornata di regular season del campionato LBA di domenica 18 ottobre regala una battaglia tra Dinamo e Fortitudo Bologna: nella sfida al PalaSerradimigni è il Banco di Sardegna a imporsi al termine di una battaglia 89-86. Gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco disputano una partita dai due volti, dopo un buon avvio nel primo quarto, subiscono l’offensiva bolognese condotta da Banks e Aradori chiudendo sotto di 5 alla seconda sirena. Nel terzo quarto però Devecchi e compagni rientrano in campo con una faccia diversa, siglano un primo break di 8-0 si riportano a contatto e aprono una nuova sfida punto a punto. Nel finale concitato punto a punto, con la doppia doppia di Miro Bilan (18 pt, 11 rb7 fs), il duello tra un monumentale Marco Spissu (22, 5 as) e Banks, e l’energia di Jason Burnell (16 pt, 7 rb 5 as, 4 pr) è la Dinamo ad avere la meglio e strappare i due punti in palio. Tra le liete novelle per coach Gianmarco Pozzecco c’è il ritorno sul parquet di Justin Tillman, decisivo tra secondo e terzo quarto a segno con 12 punti e 5 rimbalzi. Il Banco chiude con cinque uomini in doppia cifra, decisivo Eimantas Bendzius a referto con 12 punti 3/5 da due 2/3 da tre e 3 rimbalzi.

Dinamo Banco di Sardegna Fortitudo Bologna 89-86

Parziali: 25-23; 13-20; 22-25;29-18

Progressivi: 25-23; 38-43; 60-68; 89-86

Dinamo Banco di Sardegna: Spissu 22, Bilan 18, Treier, Pusica 5, Kruslin 6, Devecchi, Re, Burnell 15, Bendzius 12, Gandini, Gentile, Tillman 12. All. Pozzecco

Assist: Spissu, Burnell 5 – Rimbalzi: Bilan 11

Fortitudo Bologna. Banks 23, Aradori 20, Mancinelli 1, Dellosto, Feltcher 7, Palumbo, Fantinelli 9, Happ 9, Withers 10, Totè 7, Sabatini. All. Meo Sacchetti.

Assist: Fantinelli 7 – Rimbalzi: Happ 7

