La Dinamo Femminile vince a Sesto San Giovanni

Le ragazze di coach Antonello Restivo si impongono sulla Geas 76 a 67

Sesto San Giovanni. La Dinamo Femminile coglie il secondo successo stagionale sul campo del Geas Sesto San Giovanni imponendosi nella sfida della 5ª giornata della Techfind serie A1. Nel pomeriggio le padrone di casa hanno annunciato la positività di sei atlete del roster, presentandosi sul parquet con sole sei giocatrici a referto. Una stoica Sesto San Giovanni porta in campo grinta e orgoglio e controlla i primi 20’ del match. Nel secondo tempo però le biancoblù cambiano ritmo, si prendono l’inerzia della partita condotte da una super Kennedy Burke, a segno con 28 punti 10/13 al tiro e 7 rimbalzi. Decisiva Cinzia Arioli, leader sul campo per larghi tratti con 17 punti a referto: doppia cifra anche per Michaela Fekete (12). Le Dinamo Women centrano la prima vittoria esterna del campionato e, dopo una terza frazione da 22-11, conquistano i due punti in palio vincendo 67-76.

Il commento a caldo di coach Antonello Restivo: «Devo fare un applauso alle ragazze perché sono state sempre in partita e non era facile. Abbiamo cercato di restare in partita da subito perché sapevamo che loro avrebbero cercato di aggredire il match, siamo stati bravi a portarci avanti nel terzo quarto e spingere di più il contropiede per costruire quel gap. Quando loro sono rientrati siamo stati bravi a gestire, attaccare e selezionare i tiri, cercando di incastrare il loro meccanismo. Ovviamente poi la partita è andata nel ritmo che ci aspettavamo e negli ultimi cinque minuti si è giocato sul filo del nervosismo. Ma mentalmente stiamo crescendo e siamo stati sempre li e questa è la cosa più importante».

Sesto San Giovanni – Dinamo Women 67-76

Parziali: 19-12; 11-13; 15-25; 22-27

Progressivi: 19-12; 30-25; 46-50; 67-76

Sesto San Giovanni. Gwathmey 14, Arturi 7, Verona 11, Crudo 15, Oroszova 17, Merisio 3. All Cinzia Zanotti

Assist: Verona 5- Rimbalzi: Arturi, Oroszova 3

Dinamo Femminile. Calhoun 9, Arioli 17, Mataloni 5, Gagliano, Fekete 12, Cantone, Burke28, Scanu, Pertile 6, Fara. All. Antonello Restivo

Assist: Arioli 4 – Rimbalzi: Burke 7