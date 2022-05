La Dinamo batte la Virtus

Gli uomini di coach Piero Bucchi firmano la partita perfetta e si impongono su Bologna 108-73

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna onora l’ultima partita casalinga della regular season e domenica sera regala al suo pubblico una sfida destinata a entrare negli annali. A calcare il parquet di piazzale Segni i campioni d’Italia della Virtus Bologna, reduci dall’impresa di Valencia con la finale di Eurocup conquistata in Spagna. Gli uomini di coach Piero Bucchi partono bene, firmando un primo break di 8 punti, il primo quarto però si gioca punto a punto con le V nere trascinate da Mannion e Sampson 817-18). Nella seconda frazione i giganti salgono di intensità e piazzano un break di 16-2 che firma il primo allungo biancoblù. Con fiducia e pazienza i sassaresi si portano avanti, senza sbavature: al ritorno dall’intervallo lungo è Eimantas Bendzius a spaccare la partita. Dopo un primo tempo in ombra il lituano si sblocca con cinque triple e mette in ritmo tutta la squadra che con un terzo quarto da 39 a 20 ipoteca la vittoria. Negli ultimi 10’ Devecchi e compagni gestiscono e mettono il sigillo su un successo importantissimo in chiave playoff, fermando la striscia di 15 vittorie delle V nere, ma soprattutto mostrano il valore di un gruppo incredibile che si prepara ad affrontare i playoff con fame e agonismo. La Dinamo chiude con 69 punti segnati nel secondo tempo e ben sei uomini in doppia cifra.

Dinamo Banco di Sardegna – Virtus Bolgona 108-73

Parziali: 17-18; 30-17; 39-20; 22-18

Progressivi: 17-18; 47-35; 86-55; 108-73

Dinamo Sassari. Logan 13, Pittirra, Bilan 15, Robinson 8, Kruslin 13, Gandini, Devecchi, Treier 7, Burnell 11, Bendzius 23, Gentile 10, Diop 8. All. Piero Bucchi

Assist: Robinson (8) – Rimbalzi: Treier (7)

Virtus Bologna. Tessitori 5, Mannion 21, Pajola, Hervey 7, Ruzzier 2, Jaiteh 9, Ceron 4, Shengelia 8, Hackett 4, Sampson 10, Teodosic, Cordinier 3. All. Sergio Scariolo

Rimbalzi: Mannion (5) – Assist: Cordinier (5)

