La Dinamo batte Cremona nel recupero della 9ª giornata

Al PalaRadi finisce 75-95. I giganti piazzano un break da 29-12. Domenica al Palaserradimigni arriva Brescia

Cremona. Un grande terzo quarto consegna alla Dinamo Banco di Sardegna la vittoria nel recupero della 9ª giornata di campionato LBA. I giganti si impongono al PalaRadi sulla Vanoli Cremona per 95-75. Dopo un ottimo avvio, chiudendo avanti di 7 lunghezze la prima frazione, i sassaresi subiscono l’energia di Jarvis Williams e vanno negli spogliatoi sul 41 pari. Nel secondo tempo, guidati dall’assistant coach Edoardo Casalone in panchina chiamato a sostituire coach Pozzecco, rimasto negli spogliatoi per un malessere, i giganti piazzano un break da 29-12 che indirizza la partita in favore degli isolani: spiccano i cinque uomini in doppia cifra dello score finale, con Miro Bilan (25 pt, 10 rb) e Eimantas Bendzius (22 pt) oltre il ventello, i 14 punti di Tillman, uno Stefano Gentile a tutto tondo (13 pt, 7rb) e un ottimo Jason Burnell (12 pt, 7 rb), gli 8 assist di Marco Spissu. I sassaresi si impongono conquistando una vittoria importante in vista della corsa Final Eight. Per il Banco il rientro in Sardegna adesso nel mirino c’è il lunch match con Brescia in agenda domenica alle 12.

«Voglio rassicurarvi dicendovi che Gianmarco sta bene – ha commentato Casalone al termine della gara –. Secondo me i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa perché non era facile, a metà partita eravamo pari, Cremona gioca bene e con energia, oggi noi abbiamo avuto più energia di loro e il grande merito è da dare ai ragazzi che nella seconda metà di gara hanno avuto grande voglia, questo è sintomo di quanto ci tengono a fare bene in campionato. Siamo contenti perché abbiamo giocato di squadra, il break del terzo quarto fa capire che siamo rientrati dagli spogliatoi con energia e attenzione, quando giochi tante partite ravvicinate in pochi giorni non è facile. Oggi contano sì i punti ma anche la prestazione dei singoli giocatori, tutti hanno risposto alla grande e quindi siamo estremamente contenti».

Vanoli Cremona – Dinamo Banco di Sardegna 75-95

Parziali: 16-23; 25-18; 12-29; 22-25

Progressivi: 16-23; 41-41; 53-70; 75-95

Vanoli Cremona. TJ Williams 10, Trunic, J. Williams 16, Poeta 6, Mian 7, Lee 2, Cournooh 13, Palmi 3, Hommes 18, Donda. All. Paolo Galbiati

Assist: Poeta 8. Rimbalzi: J. Williams 7

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 3, Bilan 25, Treier, Kruslin 8, Devecchi, Katic, Re, Burnell 13, Bendzius 22, Gandini, Gentile 10, Tillman 14. All. Pozzecco

Assist: Spissu 8. Rimbalzi: Gentile, Bilan 10

