“La conquista”, quando i catalano-aragonesi si impossessarono della Sardegna

È in libreria per Condaghes il nuovo romanzo storico di Vindice Lecis. L’intervista video

Sassari. È in libreria (e in versione ebook) da metà dicembre “La conquista” (Condaghes), il nuovo romanzo storico di Vindice Lecis, giornalista e scrittore sassarese che da alcuni anni propone con grande successo storie e vicende ambientate nel passato della Sardegna, dal periodo giudicale ai primi decenni del dominio bizantino, dal mondo dei nuraghi al 1600 del governo spagnolo passando per l’Impero romano. Ma Lecis è autore anche di altri fortunati libri, tra cui “La voce della verità. Storia di Luigi Polano il comunista che beffò Mussolini”.

Sullo sfondo degli avvenimenti che portarono il regno d’Aragona alla conquista della Sardegna, palpitano le vicende umane di personaggi che intrecciano le loro esistenze nello scenario incandescente della guerra. Furato Karras, funzionario-agente segreto del giudice Ugone d´Arborea alle prese con i rimorsi della sua coscienza di sardo; la sua sorprendente informatrice sulcitana Dimilde col marito fonditore di metalli, Arsoco Vacca; il falegname e miliziano sassarese Biagio Pintus e la donna che diventerà sua moglie, perseguitata da un passato doloroso; il ghibellino pisano Lupo Cinini in fuga dagli intrighi della sua città e in cerca di una rivincita; l´ufficiale catalano degli almogavari Mateu detto la vendetta, col fidato Ramon lo sfregiato e il giovane vinaio di Molins de Rei sognatore di avventure, Bernat.

Vindice Lecis, giornalista, ha lavorato per 35 anni al Gruppo editoriale “L’Espresso”. Per Condaghes ha pubblicato i romanzi storici: Buiakesos. Le guardie del giudice (2012); Il condaghe segreto (2013); Judikes (2014); Rapidum. La cohors II sardorum ai confini dell´impero (2015); Le pietre di Nur (nuova edizione 2016); Hospiton (2017), Ospitone. Dux Barbarie (2018) e il libro inchiesta Ollolai e le case a un euro (2019). Ha scritto inoltre i romanzi: La resa dei conti (2003), Togliatti deve morire (2005), Da una parte della barricata (2007), Golpe (2011), La voce della verità. Storia di Luigi Polano il comunista che beffò Mussolini (2014), L’infiltrato (2016), Il nemico (2018), Il visitatore (2019), Il cacciatore di corsari (2020).

