“La conquista” di Vindice Lecis al Festival Premio Emilio Lussu

Il romanzo storico sarà presentato martedì 23 febbraio alle 17 in diretta streaming durante la seconda anteprima da Cagliari

Cagliari. Nuovo appuntamento letterario con le anteprime della VII edizione del Festival Premio Emilio Lussu, organizzato dall’associazione cultuale l’Alambicco con il contributo della Regione Sardegna. Martedì 23 febbraio alle 17, in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del festival, all’indirizzo https://www.facebook.com/FestivalPremioLussu sarà presentato il romanzo storico “La conquista” dello scrittore e giornalista sassarese Vindice Lecis. Assieme all’autore interverranno il direttore artistico del festival, Alessandro Macis e l’editore Francesco Cheratzu, mentre a moderare l’incontro sarà la giornalista Manuela Ennas.

L’opera è stata pubblicata da Condaghes nel 2020 e sta riscuotendo un ottimo successo. Come suggerisce il titolo, si parla della conquista della Sardegna da parte delle armate catalano-aragonesi. Una vicenda in cui ideali e intrighi di potere si fondono e si confondono per lasciare spazio alla narrazione di esistenze, di personaggi di diversa estrazione sociale che intrecciano i loro destini nello scenario di una guerra cruenta che ha profondamente segnato storia e cultura dell’isola.

L’evento culturale è dedicato al padre nobile del sardismo, scrittore, politico e tenace antifascista.

Mi piace: Mi piace Caricamento...