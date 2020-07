La Camera di Commercio di Sassari nella rete #pid4mirabilia

Turismo e innovazione tecnologica dialogano nel sistema camerale con i webinar prodotti dai Digital Promoter per la ripartenza post-Covid19

Sassari. #pid4mirabilia: turismo e innovazione tecnologica dialogano nel sistema camerale grazie alla rete PID (Punto Impresa Digitale) e all’Associazione Mirabilia Network. Da questa settimana, sulla pagina Facebook di Mirabilia e sui canali social delle 18 Camere di Commercio aderenti saranno pubblicati i webinar prodotti dai Digital Promoter per la ripartenza post-Covid19

Integrare tradizione e innovazione, mettere in rete e valorizzare i territori attraverso un’offerta turistica integrata, promuovere l’uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati, arricchendo il ventaglio delle esperienze culturali proposte: è questo l’obiettivo del #pid4mirabilia, progetto di collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network – che unisce 18 Camere di Commercio, tra cui Sassari, che hanno sul proprio territorio almeno un sito UNESCO – e i Pid (Punto Impresa Digitale), primo presidio di informazione e orientamento territoriale per le Pmi sul fronte della trasformazione digitale.

Da questa settimana, sulla pagina Facebook di Mirabilia e sui canali social delle Camere di commercio e delle rispettive aziende speciali, verranno divulgati i webinar realizzati dai Digital Promoter degli enti camerali per aiutare le pmi – e in particolare quelle del turismo – a ripartire dopo il fermo dovuto all’epidemia di Covid-19.

E Sassari, il suo territorio, saranno presenti con i Candelieri che rientrano nell’ambito della Rete delle grandi macchine a spalla quale Patrimonio immateriale dell’Umanità.

Il turismo del resto è forse il comparto economico che ha sofferto di più le conseguenze della pandemia, e il digitale può fare molto per aiutare le imprese turistiche a rispettare i protocolli della fase 2 e prepararsi a ripartire in sicurezza. Per questo si è deciso di mettere a fattore comune le tante idee nate dai Digital Promoter dei Pid camerali per accompagnare le pmi in questa fase delicatissima per l’economia del Paese.

La campagna di diffusione dei webinar sarà targata #pidmirabilia ed è solo il primo passo di una collaborazione fra la rete PID e la rete Mirabilia che si preannuncia intensa e foriera di molte novità per i territori delle Camere di Commercio di Bari, Basilicata, Benevento, Crotone, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Messina, Molise, Pavia, Perugia, Riviere di Liguria, Sicilia Orientale, Pordenone – Udine e Verona, Venezia Giulia Trieste Gorizia e Sassari, appunto, che aderiscono alle attività di promozione.

