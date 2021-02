La Boheme e Carmen, Opera Fantasies on a Steinway

Si rinnova il felice sodalizio tra il compositore sassarese Roberto Piana e il pianista italoamericano Antonio Pompa Baldi

È uscito lo scorso 4 febbraio il cd “Opera Fantasies on a Steinway”, una novità discografica dell’etichetta della celebre ditta di pianoforte Steinway & Sons, con due protagonisti d’eccezione: il compositore sassarese Roberto Piana, che ha rielaborato celebri temi di Puccini e di Bizet, e il pianista italo americano Antonio Pompa-Baldi. Una collaborazione ormai decennale tra i due artisti che ha dato luogo a numerosi concerti e diversi cd, come “Napoli” e “The Rascal and the Sparrow”, accolti con grande consenso sia dal pubblico che dalla critica internazionale.

Il nuovo lavoro costituisce un ritorno al passato musicale: la fantasia su temi d’opera è stato infatti un genere molto in voga nel XIX secolo ma che poi inspiegabilmente ha perso la sua attrattiva, soprattutto nel corso del Novecento durante il quale è stato totalmente relegato nel dimenticatoio. «Mi sono voluto spingere oltre il semplice esercizio manieristico e tentare di riattualizzare un genere – spiega Roberto Piana –. Sono stato mosso dalla convinzione che le fantasie costituiscano ancora un laboratorio di ricerca nel campo dell’elaborazione musicale.

Come sono anche persuaso del fatto che la fantasia, intesa come figlia dell’improvvisazione, non conosca “periodi” ideali se non quello in cui si compie. La collaborazione con un pianista straordinario come Antonio Pompa-Baldi mi ha offerto l’opportunità di indagare le possibilità del pianoforte, andando ben oltre il mero virtuosismo tecnico».

Nel cd ecco allora gli immortali temi di due tra le opere liriche più famose e amate dai melomani: “La bohème” di Giacomo Puccini e “Carmen” di Georges Bizet. Piana restituisce i lavori attraverso due ampie fantasie della durata di quasi mezzora l’una. Due grandi affreschi, che vanno ad arricchire il repertorio pianistico e il catalogo della celebre casa produttrice americana.

«L’idea di un programma di fantasie operistiche mi venne qualche anno fa, quando confessai all’amico e magnifico compositore Roberto Piana la mia passione per “La Bohème”, e la mancanza di una vera grande fantasia o parafrasi su quell’opera – ricorda Pompa-Baldi –. Per mia fortuna, Roberto rispose producendo un lavoro magistrale di amplissime proporzioni, che rispetta la drammaturgia dell’opera pucciniana e francamente restituisce all’ascolto tutto il pathos dell’originale, pur non avendo a disposizione l’orchestra e le voci. Roberto ha la grande capacità di utilizzare il pianoforte di volta in volta come orchestra sinfonica e cast di cantanti, pur restando la sua scrittura pienamente idiomatica per lo strumento. Inoltre, la sua creatività armonica e la sua inesauribile immaginazione danno ai tanti famosissimi temi una luce nuova, creando al contempo un tessuto connettivo che evita l’episodicità o la frammentarietà. Come (grande) regalo, in aggiunta alla “Fantasia su La Bohème”, mi sono visto recapitare a sorpresa anche una grande “Fantasia sulla Carmen di Bizet”. A differenza della Bohème, esistono varie e bellissime parafrasi e fantasie sulla Carmen, ma devo dire che l’originalità di Roberto e la sua ispirazione hanno dato alla luce un vero capolavoro che tanto aggiunge alla letteratura pianistica. Tutto il materiale è trattato con reverenza e adesione allo spirito dell’opera, e non come trampolino di lancio per mostrare le abilità dell’interprete. Beninteso, l’opera si iscrive direttamente nella grande tradizione delle parafrasi virtuosistiche del XIX secolo, per cui indubbiamente molto è richiesto a chi voglia eseguirla. Entrambe le fantasie mostrano il rispetto per le Opere originali, nonché quello per i modelli della tradizione nel genere, ma anche una spiccata modernità nel linguaggio armonico e una grande originalità nella scelta, nello sviluppo e nella combinazione dei vari temi».

PAGINA STEINWAY DEDICATA AL CD

https://www.steinway.com/music-and-artists/label/opera-fantasies-on-a-steinway-pompa-baldi

AMAZON



APPLE MUSIC

https://music.apple.com/us/album/1548546218

SPOTIFY



TIDAL



DEEZER

https://www.deezer.com/us/album/199394362

SITO ROBERTO PIANA www.robertopiana.com

SITO ANTONIO POMPA-BALDI www.pompabaldi.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...