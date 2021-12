“La bella e la bestia” al Teatro Massimo di Cagliari

Spettacoli in calendario venerdì e sabato prossimi proposti da La via del Collegio

Cagliari. Il musical “La Bella e La Bestia” della compagnia Neverland, dopo i successi ottenuti a Genova, Milano e Torino e al Teatro Ariston di Sanremo, approderà venerdì alle 21 e sabato alle 15,30 e alle 18 sul prestigioso palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari. Questo evento è stato fattibile grazie alla precisa organizzazione della “Via del Collegio”, che all’interno dei suoi eventi itineranti “la Musica che gira intorno” è riuscita a portare a Cagliari una due giorni di divertimento davvero unica, con la consapevolezza di restituire a grandi e piccini il mancato sogno di quasi 2 anni di totale assenza della magia del teatro. «Infatti, nel 2020 – dice Toto Gaviano della Via del Collegio – a prevendita quasi in sold out si sarebbe dovuto dar inizio al nostro festival, poi è risaputo come è andato a finire quell’anno a causa del Covid».

«Insomma – spiega Gaviano – il musical “La Bella e La Bestia” doveva essere apripista di una stagione densa di magici appuntamenti, previsto inizialmente in Sardegna nel 2020 a Cagliari, Teatro Massimo il 7 marzo con doppia replica, poi venne rinviato per varie volte causa chiusure e restrizioni dovute al Covid19. Ora finalmente si riparte».

Come anteprima allo spettacolo previsti Minishow nella splendida cornice del foyer del teatro e per chi volesse, Trucco Di Scena, a cura delle nostre Make-up Artists, a tal proposito si consiglia l’arrivo almeno 50 minuti prima. «Il foyer sarà a disposizione del pubblico un’ora prima dell’inizio – conclude Gaviano –. Pertanto consigliamo vivamente tutti i genitori all’utilizzo, per i propri figli, di abiti in maschera di qualsiasi genere».

“La Bella e La Bestia”, una rosa per una vita, è liberamente ispirato alla favola di Jeanne-Maire Leprince De Beaumont, con musiche originali di Stefania Paterniani e Giov Lor. Scenografie di Filippo Iezzi, Alessandro di Giulio, Simona Paterniani. Costumi di Laura Marzoli, Nicole Marsano. Libretto, regia e coreografie di Simona Paterniani con cast di 35 persone diviso tra artisti e personale tecnico. Info: toto@laviadelcollegio.com, www.laviadelcollegio.com.; tel. e cell. 0702042771-3477752766. Prevendite circuito BOXOFFICE SARDEGNA www.boxofficesardegna.it – 070657428.

Giulio Favini

Mi piace: Mi piace Caricamento...