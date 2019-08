Koper vince il primo Trofeo Handball Cup Banco di Sardegna

Ottima l’organizzazione della Raimond Sassari, terza grazie alla vittoria sugli olandesi del Volendam battuti per 30 a 23

Sassari. Va in Slovenia il primo Trofeo Handball Cup Banco di Sardegna. Al termine di tre giorni di gare, la squadra del Koper pareggia per 24 a 24 con i più quotati francesi del Cavegal Nizza ed in virtù della differenza reti porta a casa la vittoria. Ottima l’organizzazione della Raimond per la disputa del tournament e soddisfazione per il terzo posto raggiunto dai ragazzi di coach Passino grazie alla vittoria ottenuta contro gli olandesi del Volendam battuti per 30 a 23. Al termine delle premiazioni abbiamo sentito il d.s. della Raimond Andrea Giordo.

