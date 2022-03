Un vero e proprio scenario preistorico arriva ad Olbia dal 26 marzo fino al 3 aprile

Olbia. La prima mostra itinerante di Dinosauri in Italia con uno spettacolare allestimento immersivo che la trasforma in un vero e proprio scenario preistorico arriva ad Olbia dal 26 marzo fino al 3 aprile, in via Sesia, dietro l’Hotel Hilton. Protagonisti indiscussi sono sempre i dinosauri e gli altri animali preistorici. Tanti modelli, tutti ricostruiti fedelmente e rigorosamente a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento oltre ad essere di dimensioni gigantesche, ci raccontano la loro storia e l’evoluzione della vita sulla terraferma e nei mari. Spiccano i rettili preistorici più famosi e conosciuti, come il Tyrannosaurus-Rex, lo Spinosauro ed il Velociraptor. Non mancano le ricostruzioni dedicate ai resti fossili e agli scheletri di animali enormi e letali vissuti 65 milioni di anni fa, un meteorite grande come una montagna si abbatté sulla Terra, innescando una serie di eventi catastrofici che annientarono il 75 per cento delle forme di vita esistenti. Scomparirono per sempre anche i giganteschi dinosauri che avevano dominato il Mesozoico ed il Giurassico, vere e proprie icone della Preistoria come il Tyrannosaurus Rex e il Triceratops. Attraverso spettacolari modelli animatronics (robot in movimento) a grandezza naturale, fossili, calchi e pannelli, la mostra “Jurassic Expo in tour” racconta la storia della vita sulla Terra focalizzandosi sul tema dei grandi animali estinti. Una mostra per tutti, sia adulti che bambinie bambine di tutte le età – per guardare e stupirsi, scoprire ed incuriosirsi, leggere e approfondire, divertirsi ed imparare. L’ingresso alla mostra sarà ogni ora con la programmazione e gli orari che saranno i seguenti: sabato e domenica, alle 10, alle ore 11 e alle 12; pomeridiano alle 16, alle 17, alle 18 e alle 19; lunedì e martedì chiuso; mercoledì, giovedì e venerdì, alle 16, alle 17, alle 18 e alle 19. Tutto si svolgerà nel pieno adempimento delle normative anti Covid, la mascherina da portare con sé. Il costo dell’ingresso sarà di 9 euro per gli adulti e di 7 euro per i bambini. Per contatti telefonare al cell. 320/3147446.

Giulio Favini

Mi piace: Mi piace Caricamento...