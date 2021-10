Job Day, insieme Università di Sassari e Confcooperative

Giovedì mattina ritorna l’evento rivolto a studenti, diplomati, laureati e specializzandi. Un’opportunità per costruire occasioni di inserimento nel mondo del lavoro

Sassari. L’Ufficio Terza Missione dell’Università di Sassari – Servizio Placement promuove, in collaborazione con Confcooperative Sassari Olbia, la terza edizione del Job Day. All’evento, in programma giovedì 21 ottobre alle 9,50 nella struttura dell’Ateneo in via Rockefeller 54, parteciperanno 20 cooperative del territorio che offriranno a 120 tra studenti universitari, diplomati e laureati, diverse possibilità di inserimento nel mondo del lavoro attraverso lo strumento dei tirocini, curriculari ed extracurriculari. «I rapporti con il mondo delle cooperative sono ottimi. Adesso si tratta di attivare le strategie», ha detto Pier Andrea Serra, prorettore per la Terza Missione, che martedì mattina ha introdotto nell’aula magna di piazza Università un incontro di presentazione del Job Day. «Adesso, dopo questo anno e mezzo di stop sanitario, si tratta di riprendere con gli appuntamenti e i confronti, acquisendo una nuova dimensione. Perché non basta essere bravi nella ricerca, ma bisogna anche saper comunicare di essere competenti e preparati. E il modello cooperativo è molto interessante. Basti pensare che esistono cooperative sociali, culturali, per esempio quelle che si occupano dei siti archeologici, e tra professionisti». Poco prima il rettore Gavino Mariotti aveva salutato i relatori. «La nostra attenzione nei confronti dell’ufficio placement è massima. Stiamo impegnando risorse e lo vogliamo rafforzare ulteriormente. Le occasioni di lavoro vanno incentivate, dobbiamo contrastare la disoccupazione. Noi stessi abbiamo bandito 40 posti per ricercatori, ovvero il primo gradino di accesso alla carriera universitaria. Lo studio e le competenze danno la possibilità di affermarsi meglio nel mondo del lavoro. Pensare però l’università di oggi come quella di venti anni fa non è proponibile. Chi si laurea in giurisprudenza, per esempio, non deve necessariamente diventare avvocato o magistrato. Ci sono altre possibilità, come il giurista d’impresa», ha spiegato il rettore.

«Non parliamo di garantire migliaia di posti di lavoro. Ma la cooperazione rappresenta un’opportunità per sperimentare un efficace incontro tra mondo accademico e giovani. Ci sono, anche nel nostro territorio, cooperative che esistono da decenni, a dimostrazione della solidità del nostro settore. Siamo allora a fianco di chi vuole fare impresa o lavorare in un’impresa. Pensiamo inoltre a come è stato reso sostenibile il prodotto culturale, oggi efficacemente affiancato da attività collaterali. Questo è un aspetto a cui si sta prestando maggiore attenzione, forse a causa del covid. Allo stesso modo altri campi, come il food o la forestazione», ha aggiunto Gavino Soggia, presidente di Confcooperative Sassari-Olbia.

Sono inoltre intervenuti Paolo Moser, Responsabile territoriale Sardegna Anpal Servizi, Maria Grazia Spano, referente Servizio Placement Uniss, Stefania Tidu, Anpal Servizi, e Gianfranco Atzeni, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.

Il Job Day nelle edizioni precedenti ha creato opportunità di carriera e momenti di confronto stimolanti per tutti i partecipanti. L’incontro rappresenta un’evoluzione dei classici job meeting e career day ed è finalizzato a creare vere opportunità di collaborazione e attivazione di stage tra giovani in stato di disoccupazione/inoccupazione e imprese cooperative del Nord Sardegna. Durante la giornata studenti e laureati potranno conoscere le aziende partecipanti, inviare la propria candidatura direttamente alle aziende e fruire di una serie di momenti di orientamento e di confronto durante i colloqui che si svolgeranno in tempo reale su appuntamento. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il form dedicato (http://confcooperative.sassariolbia.it/job-day-2021/) e indicare le proprie preferenze. I candidati dovranno recarsi nell’area accoglienza 10 minuti prima dell’orario del colloquio (concordato in fase di registrazione online), muniti di un documento di riconoscimento, green pass e una copia stampata del proprio curriculum vitae. Per ogni ora sono stati previsti quattro colloqui della durata di massimo 15 minuti ciascuno. Saranno presenti cooperative sociali di tipo A e B, di produzione e lavoro (operanti nel settore dei servizi alle imprese) e cooperative agricole (caseario, olivicolo, panificazione, forestazione).

L’iniziativa è rivolta a diplomati in stato di inoccupazione/disoccupazione fortemente motivati, studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, specialistica o a un master di I o II livello dell’Università di Sassari, laureati dell’Ateneo di Sassari e provincia. Saranno attivabili le seguenti tipologie di tirocinio: tirocini formativi e di orientamento (durata: minimo 2, massimo 12 mesi), riservati ai laureati dell’Ateneo che abbiano conseguito il titolo di studio (laurea, laurea magistrale, dottorato e master) da non più di 12 mesi; tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, riservati ai disoccupati e agli inoccupati (diplomati e laureati da più di 12 mesi); tirocini estivi di orientamento durata: massimo 3 mesi), riservati a studenti universitari, tra i 18 e i 25 anni, regolarmente iscritti ad un corso di studi. Tali tirocini possono svolgersi esclusivamente nel periodo di interruzione delle attività didattiche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...