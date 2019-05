JazzOp, il 21 maggio Massimo Lopez al Teatro Comunale di Sassari

L’attore e cantante sarà accanto all’Orchestra Jazz della Sardegna. Il 22 si replica al Teatro Massimo di Cagliari

Sassari. Grande attesa per l’ultimo appuntamento della XVI edizione di “JazzOp”, rassegna di produzioni originali che presenta il progetto “Sing and Swing”. Sul palco accanto all’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS) un ospite d’eccezione: Massimo Lopez. Anche questo concerto, come i primi due dell’edizione 2019, sarà presentato in due date: il 21 maggio al Teatro Comunale di Sassari e in replica il 22 maggio al Teatro Massimo di Cagliari sempre alle 21 In collaborazione con la Via del Collegio. La rassegna che sta ottenendo un grande successo di pubblico è organizzata dall’Associazione Blue Note Orchestra (ABNO) con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sassari, dell’Assessorato alla Cultura della Regione Sardegna, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturalie del Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Come ormai tradizione di “Jazz Op” la nuova produzione è stata scritta appositamente per l’organico dell’OJS, attivo da 29 anni, unico in Sardegna e tra i pochissimi in Italia, che arricchisce così di volta in volta il suo repertorio. La big band sarda nelle precedenti edizioni ha presentato lavori commissionati ad artisti come: Carla Bley, Bob Mintzer, Pietro Tonolo, Bruno Tommaso, Giorgio Gaslini, Mario Corvini, Maurizio Giammarco, Perico Sambeat e Colin Towns.

“Sing and Swing” potrà contare sulla voce solista di Massimo Lopez: artista amatissimo dal pubblico grazie anche alla lunga militanza nel trio comico: Marchesini Lopez Solenghi e alle innumerevoli apparizioni in programmi televisivi di successo. Lopez in quest’occasione mostra di essere non solo grande talento attoriale ma anche cultore appassionato di jazz ed abilissimo crooner. Le composizioni che saranno presentate nel corso della serata sono arrangiate da Gabriele Comeglio per l’organico dell’OJS e la voce solista di Lopez. La passione dell’artista genovese per il genere swing è nata tanti anni fa per poi sbocciare, grazie anche alla collaborazione con Gabriele Comeglio, in un progetto raffinato che coinvolgerà il pubblico in un viaggio attraverso suadenti brani evergreen. Comeglio sassofonista e direttore d’orchestra è stato il primo italiano a diplomarsi al Berklee College of Music di Boston, collaboratore di Ray Charles, Stevie Wonder, Mina e Randy Brecker. Comeglio sarà per l’occasione anche il direttore della big band sarda.

