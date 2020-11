IV novembre, l’omaggio del circolo Audax Sassari di Fratelli d’Italia

Il segretario Babudieri: «Oggi siamo chiamati, dalla pandemia in atto, a una prova dura che riusciremo a superare solo se decideremo di affrontarla come comunità»

Sassari. Una delegazione di Fratelli d’Italia Sassari – Audax è stata commemorata ieri 4 novembre, in piazza Castello, «la Vittoria della Grande Guerra e gli Eroi che hanno donato la loro Vita per la Patria. A causa della difficile situazione dovuta al Coronavirus, con senso di responsabilità, abbiamo svolto una commemorazione raccolta, con la sola presenza dei militanti. Un ricordo che Fratelli d’Italia rinnova a Sassari ogni anno, e che impone una riflessione sull’Italia di oggi», dichiara il segretario Luca Babudieri.

«Dal Rifugio Torino sul Monte Bianco ai pescatori sequestrati in Libia, dalla furia immigrazionista all’inettitudine del Ministro degli Esteri italiano, il sacrificio dei nostri Eroi ci impone di continuare a combattere quotidianamente per difendere i confini, la cultura, le tradizioni e la dignità dell’Italia. Inoltre – prosegue Babudieri – oggi come 102 anni fa, gli italiani sono chiamati, dalla pandemia in atto, ad una prova dura che riusciremo a superare solo se decideremo di affrontarla non come massa di individui che abitano nella stessa terra, ma come Popolo, come comunità, seguendo l’esempio degli Eroi che oggi ricordiamo».

