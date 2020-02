Italia Viva si struttura anche a Sassari

I coordinatori territoriali sono Gianni Carbini, già vicesindaco ed ex segretario cittadino del Pd, e Anna Patteri, già nella direzione provinciale del Pd

Sassari. La prima Assemblea nazionale di Italia Viva svoltasi a Roma il 1 e 2 febbraio scorsi – oltre ad affrontare i principali temi politici nazionali – al fine di strutturare il partito in tutta Italia ha provveduto a individuare i coordinatori e le coordinatrici provinciali. Per la provincia di Sassari l’assemblea ha individuato Gianni Carbini, già vice sindaco di Sassari ed ex segretario cittadino del Pd, e Anna Patteri, avvocato e già componente dell’assemblea regionale e della direzione provinciale del Pd.

