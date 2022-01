Istituto Tecnico Tecnologico Salvator Ruju, prorogate le iscrizioni

La segreteria è a disposizione delle famiglie interessate all’offerta formativa dei suoi due corsi

Sassari. L’Istituto Tecnico Tecnologico Salvator Ruju, in considerazione della proroga delle iscrizioni al 4 febbraio, informa le famiglie interessate all’offerta formativa dei suoi due corsi della disponibilità della segreteria ad offrire assistenza per la compilazione delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2022/2023, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, in via Porcellana 30. Per ricevere l’aiuto necessario o prenotare un appuntamento per la compilazione e l’inoltro della domanda si può contattare la segreteria al numero 079.244.302.

Al Ruju sono presenti due indirizzi: il Diploma Tecnico Tecnologico in Biotecnologie Sanitarie e Ambientali e il Diploma Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, due corsi di studio fortemente orientati verso le professioni del futuro, importanti per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze richieste nel mondo universitario e lavorativo.

Nel rispetto delle norme per il contrasto alla pandemia, si ricorda ai genitori che per accedere all’Istituto è necessario il Green Pass.

