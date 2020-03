iorestoacasa diventa un concorso diocesano

“Io resto a casa… e faccio il bene”. È rivolto a minori, adolescenti, giovani e famiglie. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’Arcidiocesi di Sassari

Sassari. Lunedì 23 marzo l’Arcidiocesi di Sassari, in collaborazione con la Fondazione Accademia “Casa di Popoli, Culture e Religioni”, apre il concorso “Io resto a casa… e faccio il bene”, rivolto a minori, adolescenti, giovani e famiglie della Diocesi. L’idea del concorso nasce prendendo spunto delle tante iniziative che questa emergenza ha visto rivolgere ai bambini e alle famiglie dell’intero territorio nazionale. A partire dalla Lettera Pastorale di monsignor Gian Franco Saba, dal titolo “Il bene interpella e rigenera”, il concorso ha l’obiettivo di stimolare la creatività di bambini, giovani e adulti verso l’espressione delle proprie idee ed emozioni e di sensibilizzare verso le relazioni interpersonali e sociali con particolare attenzione alla cura dell’altro, «invitando ciascuno ad entrare con entusiasmo in quel dinamismo di bene presente nel nostro territorio che interpella e rigenera la società e la persona. È come se chiedessimo a tutti e a ciascuno: fidati!» (dal testo del Messaggio). La partecipazione al concorso è libera e gratuita e tutti i dettagli sono disponibili sul sito web dell’Arcidiocesi di Sassari.

Obiettivi e destinatari. Tutti i bambini (dai 3 anni in su), gli adolescenti, i giovani (fino ai 25 anni) e le famiglie della Diocesi di Sassari che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo, sono invitati a realizzare disegni, video, racconti o poesie che racchiudano il senso del “fare il bene”. Le idee raccolte potranno essere frutto di fantasia oppure il racconto di azioni reali.

Elaborati in concorso. Saranno divisi in due categorie: elaborati grafici e testuali (disegni, collage, poesie, testi narrativi, articoli, saggi) e elaborati multimediali (presentazioni Power Point, slide show, prezi, brevi filmati in mp4/avi). Gli elaborati raccolti, saranno pubblicati on line su questo sito web sia il durante il concorso che alla sua conclusione.

Al link seguente tutte le informazioni ed il Bando di Concorso:

