Interventi in alcune scuole di Sassari

Sassari. Saranno consegnati oggi, 29 marzo, i lavori per l’intervento nella scuola dell’infanzia di via Camboni, a Li Punti, per il rifacimento del manto di copertura dell’edificio con guaina impermeabilizzante. Il finanziamento, ottenuto dall’Amministrazione comunale, riguarda l’ambito Iscol@ – emergenze scolastiche per l’importo complessivo di 315 mila e ulteriore co-finanziamento comunale. L’intervento sarà eseguito dall’impresa P.L.S. srl di Sanluri e, salvo contrattempi, dovrebbe concludersi in meno di due mesi.

Intanto, in questi giorni, il Comune di Sassari è stato impegnato in altre attività di manutenzione straordinaria nelle scuole cittadine.

Il cantiere comunale è intervenuto nella scuola di Villa Gorizia per sostituire l’autoclave e rimettere in servizio la riserva idrica. Sono state inoltre sistemate le colonne di scarico, e sostituiti alcuni scaldabagni.

All’asilo nido di via Cottoni, invece, il Comune ha provveduto alla riqualificazione del cortile esterno e della facciata, rendendo lo spazio fruibile dai bambini per le attività all’aperto, ancora più importante in questo periodo di pandemia. È stato inoltre rifatto l’intonaco esterno degradato e che poteva rappresentare un potenziale pericolo.

Infine nell’asilo nido di via Fais è stata ripristinata la recinzione esterna, installato un nuovo cancello e pulito il cortile per essere fruibile al meglio dai bambini per le attività all’aperto. È stata anche messa in sicurezza e ripristinata la facciata laterale.

