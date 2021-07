Insula Sport, un nuovo progetto per la Torres

Concretizzato il passaggio di consegne al timone della società fra la nuova proprietà e l’ex presidente Salvatore Sechi

Sassari. La giornata di giovedì ha sancito in maniera definitiva e ufficiale il passaggio di consegne, relativo alla proprietà della Asd Torres, fra il presidente uscente Salvatore Sechi e il nuovo direttivo rappresentato dai dirigenti della società Insula Sport.

Si inizia ufficialmente – è spiegato in una nota – a scrivere quindi una nuova pagina per la Torres, arrivata al culmine di una trattativa condotta in porto grazie al prezioso contributo del dottor Nico Pinna Parpaglia e dell’avvocato Giampiero Moro.

Ma la giornata odierna porta in dote anche un’altra importante novità per il rossoblù sassarese: nel corso della prima assemblea, i nuovi soci hanno nominato presidente del club Stefano Udassi, uomo di calcio e già grande protagonista sul campo con la maglia della Torres.

Insula Sport è già al lavoro per programmare la stagione sportiva 2021/2022: nei prossimi giorni sarà presentato e illustrato nel dettaglio il nuovo progetto.

Contestualmente è necessario e doveroso ringraziare Salvatore Sechi per l’impegno con cui ha salvato la Torres in un momento complicato della sua storia.

