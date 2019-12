Insieme Per La Sardegna si struttura

La coordinatrice regionale Elena Vidili ha attribuito alcuni incarichi. Davide Umana nuovo coordinatore cittadino di Sassari

Sassari. Nella riunione del 16 dicembre scorso la coordinatrice regionale Elena Vidili di Insieme Per La Sardegna, con il voto favorevole dei partecipanti, ha attribuito alcuni incarichi: a Benedetta Leoni è stato assegnato il coordinamento provinciale di Cagliari, a Francesco Pes il coordinamento provinciale di Oristano e a Davide Umana il coordinamento cittadino di Sassari. Le nomine sono avvenute in ottica di proseguimento ma anche di rinnovamento del gruppo, che proviene da Energie Per L’Italia Sardegna. In contrasto con la politica che negli ultimi mesi persegue il proprio leader il gruppo storico ha voluto tutelare con coerenza il lavoro e impegno che lo ha visto partecipare alle elezioni regionali e amministrative dell’anno in corso con il centrodestra. Ha così deciso di proseguire l’attività politica autonomamente e con un nuovo simbolo identitario del territorio sardo.

«Il nostro gruppo è già consolidato da anni di attività sempre nel centrodestra. Proseguiremo pertanto ampliandoci e rinnovandoci per poter sempre dare il nostro contributo al territorio. Desideriamo avvicinare sempre più le persone alla politica perché le scelte non si possono solo subire, bensì, se possibile, indirizzarle con consapevolezza e determinazione. Guardiamo con attenzione al nostro territorio con un occhio attento alle dinamiche nazionali ed europee dalle quali non si può prescindere in quanto incidono direttamente sulle politiche economiche, fiscali, del lavoro, sociali, seppure noi siamo una Regione a Statuto Speciale. Molte sfide attendono chi ha deciso di occuparsi di politica. Perciò ringrazio particolarmente chi accettando i ruoli si mette a disposizione della società», dichiara Elena Vidili.

La coordinatrice regionale ha inoltre ribadito l’importanza del gruppo donne che nella pagina social viene gestito da Marina Marrosu e alla quale viene confermato l’incarico. A Salvatore Achenza va il ruolo di responsabile amministrativo .

Soddisfazione espressa dal vice coordinatore Alessio Paganini. «Questo di oggi è il primo passo verso una organizzazione strutturale di Insieme Per La Sardegna, un movimento che ci consentirà di lavorare nella coerenza e in alleanza con le altre forze del centrodestra».

«Ringrazio per la fiducia e sono contenta di impegnarmi in Insieme Per la Sardegna dove la linea politica è chiara e trasparente. Le buoni basi sono necessarie per poter svolgere un buon lavoro», dice Benedetta Leoni, coordinatrice provinciale di Cagliari. «Occorre lavorare nel territorio portando avanti il nostro manifesto per dare alle persone le informazioni necessarie con trasparenza. Molti ancora rimangono lontani dalla politica, occorre fare in questa direzione molto lavoro», aggiunge Francesco Pes, coordinatore provinciale di Oristano.

Parole di elogio da parte del coordinatore cittadino di Sassari Davide Umana: «Mi sono trovato subito bene in questo gruppo, che ringrazio per la fiducia, e con piacere mi occuperò delle problematiche di Sassari dando il mio contributo e partecipazione a tematiche sensibili».

La coordinatrice Elena Vidili dichiara inoltre che «Insieme Per La Sardegna proseguirà nella organizzazione del territorio con altre nomine, costruzione del proprio manifesto e integrazione con altri gruppi e/o associazioni».

Mi piace: Mi piace Caricamento...