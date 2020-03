In Sardegna 288 attualmente positivi al Covid-19

In totale dall’inizio dell’emergenza sono stati registra 293 casi. Boom a Sassari, ben 216, 82 in più rispetto a ieri

Cagliari. Sono saliti a 293 i casi di positività al virus Covid-19 accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Si tratta di 87 in più rispetto alla giornata di ieri, 19 marzo. È quanto rilevato dall’Unità di crisi nell’ultimo aggiornamento. Attualmente i positivi sono 288. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 71, di cui 15 in terapia intensiva, mentre 217 sono le persone in isolamento domiciliare. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 1.912 test. Il dato dei casi positivi rilevati nell’Isola comprende tre guariti e i due decessi dei giorni scorsi. Il dato territoriale rileva 43 casi accertati Covid+ nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento), 8 nel Sud Sardegna (+1), 4 a Oristano (+1), 22 (+1) a Nuoro e ben 216 (+82) a Sassari.

