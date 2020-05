In Consiglio comunale si discute di metrotranvia

Questo pomeriggio alle 15 nella Sala Langiu del Comando di Polizia municipale si riunisce l’Assemblea Civica

Sassari. Il Consiglio comunale è convocato per giovedì 21 maggio alle 15 nella “Sala Langiu” del Comando di Polizia municipale di Sassari, per trattare il seguente argomento all’ordine del giorno: Metropolitana di Sassari – Analisi dei due tracciati alternativi per il collegamento Santa Maria di Pisa – Sant’Orsola – Li Punti.

