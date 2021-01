“Il viaggio incantato”, storie di fate, vampiri e creature fantastiche

La Sardegna protagonista della letteratura per l’infanzia al premio Nabokov

Sassari. Il 14 gennaio si è tenuta al teatro comunale di Novoli (Lecce), la cerimonia di premiazione del premio Nabokov, giunto ormai alla sua quindicesima edizione. Nella sezione Nabokov Kids, dedicata alla narrativa edita per l’infanzia, l’opera vincitrice è interamente dedicata alle leggende e alle creature fantastiche del folclore sardo, ossia la raccolta di fiabe “Il viaggio incantato” della scrittrice cagliaritana Claudia Desogus, edito dalla Catartica Edizioni (Sassari). Le fate della Sardegna (le janas), i suoi vampiri (le surbiles), le sue leggende e la sua storia sono rielaborate sotto forma di fiaba per avvicinarle ai bambini ma non solo.

Il Premio Letterario Internazionale Nabokov, istituito a Roma nel 2006, soddisfa l’esigenza posta da un gruppo di lettori spinti dall’idea che i libri devono essere letti tutti senza alcun pregiudizio. Il voto si concede al termine, dopo aver misurato stile, storia, narrazione, senza fermarsi al nome dell’autore, al marchio editoriale o alla copertina. Dunque dal 2006 il premio ha ricevuto e letto migliaia di libri cercando di premiare i migliori.

Premio letterario Nabokov https://www.premionabokov.com/

