Il Teatro dei Piccoli propone “A noi vivi il paradiso”

Giovedì 5 agosto alle 21 nel cortile dell’ex scuola media 2 dell’Istituto comprensivo Farina in corso Cossiga a Sassari

Sassari. Nuovo appuntamento per “Il Teatro dei Piccoli”, rassegna estiva organizzata dalla compagnia “La botte e il cilindro” per “Sassariestate 2021” che propone giovedì 5 agosto alle 21 nel cortile dell’ex scuola media 2 dell’Istituto comprensivo Farina lo spettacolo “A noi vivi: il paradiso” della compagnia “Il Mutamento zona Castalia” di Torino. Lo spettacolo, adatto ad una fascia d’età compresa tra i 7 e gli 11 anni, accompagna i bambini in una dimensione ludica proponendo ai più grandi la riflessione su una possibile dimensione di benessere. Il paradiso può partire da se stessi per diffondersi e comunicarsi agli altri o viceversa partire da una collettività per diventare patrimonio del singolo individuo.

Il paradiso è l’utopia che concorre alla costruzione del possibile futuro ma per vivere il paradiso è necessario tornare bambini.

È consigliabile prenotare i biglietti con qualche giorno di anticipo inviando una mail bigliettibottecilindro@gmail.com.

