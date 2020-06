Il Poz rimane alla Dinamo

Colpo di scena: il coach biancoblù resta al suo posto. Smentite le voci di rottura. «Ci eravamo presi solo una pausa di riflessione»

Sassari. Il Poz resta il coach della Dinamo. L’annuncio è stato dato questa mattina dal presidente Stefano Sardara, intervenuto alla conferenza stampa in streaming insieme a Gianmarco Pozzecco. «Ci siamo semplicemente presi una pausa di riflessione. Sono rimasto sconcertato per quello che è emerso in queste ore nel mondo della pallacanestro. Ne ho letto tante, 50 sfumature di cazzate». «Siamo giunti ad una conclusione diversa da quella che molti giornalisti hanno dedotto. Sono estremamente contento di essere ancora l’allenatore della Dinamo. Già ieri avevo dichiarato che mi sentivo ancora l’allenatore di questa squadra», ha spiegato il Poz.

Mi piace: Mi piace Caricamento...