Il Pd al sindaco Campus: «Tardiva, non chiara e insufficiente l’informazione su Casa Serena»

In questi giorni di grande difficoltà per tutta la città è necessario e doveroso fare sentire alla cittadinanza la nostra vicinanza e presenza. Uno sguardo particolare va a tutti gli ospiti, ai loro familiari e a tutto il personale della struttura Casa Serena e a quelli della RSA San Nicola. Sono momenti estremamente delicati per loro e per questo è richiesta innanzitutto la giusta dose di sensibilità e umanità. Dobbiamo tuttavia constatare con una certa amarezza che fino a oggi abbiamo potuto avere conoscenza delle preoccupanti notizie solo tramite gli organi di stampa: abbiamo dovuto attendere l’ennesima conferenza stampa del sindaco e nonostante questo abbiamo scelto di aspettare con la dovuta cautela e responsabilità che la situazione necessita.

Riscontriamo che anche stavolta sono stati forniti dati, numeri e accadimenti in maniera asettica e soprattutto senza un vero quadro d’insieme della situazione. Sulla vicenda che riguarda Casa Serena riteniamo necessario che il sindaco e l’Amministrazione Comunale comunichino, nelle forme che riterranno più opportune, con i familiari degli ospiti per fornire tutte le informazioni e le rassicurazioni del caso, in questi giorni così carichi di tragicità è quanto mai necessario farlo. Apprendiamo dalle parole del sindaco delle difficoltà presenti nelle strutture, apprendiamo dagli organi di stampa le amare suppliche dei familiari degli ospiti, non è possibile che non vi sia un modo per poter fornire almeno una comunicazione essenziale a un familiare per ogni ospite anche attraverso una figura di raccordo messa a disposizione dall’Amministrazione. Confidiamo pertanto che il sindaco si faccia portavoce e garante di questa esigenza che proprio in queste ore non è un’esigenza tra le altre.

Dispiace dovere qui rimarcare, ma riteniamo sia necessario farlo, che non è stata una bella scena sia per il Consiglio Comunale sia per la cittadinanza vedere il sindaco di un altro Comune rilasciare informazioni sulla nostra città, informazioni gravi dal punto di vista sanitario perché riguardavano i numeri e le condizioni degli ospiti. Non importa ora rimarcare che tipo di gesto questo sia stato, importa invece evidenziare che queste cose possono accadere se chi dovrebbe comunicare e parlare alla propria città assume una posizione di silenzio o parla con una frequenza che non è né idonea né giusta visto il momento che stiamo attraversando. Anche per questo risulta tardiva, non chiara e insufficiente l’informazione fornita su Casa Serena ed è per noi meno tollerabile proprio perché Casa Serena è di pertinenza dell’Amministrazione e quindi anche dell’intero Consiglio Comunale.

Dispiace perché sino a oggi più volte in maniera responsabile abbiamo teso la mano al sindaco e a questa Amministrazione con proposte che pensiamo possano essere utili per la città. A questo siamo chiamati nel nostro ruolo e da questo impegno non abbiamo nessuna intenzione di sottrarci.

Ma la nostra preoccupazione è rivolta soprattutto verso chi ora ha più bisogno: per questo si trovino le soluzioni per non lasciare la cittadinanza sospesa tra una comunicazione a singhiozzo e il vorticoso chiacchiericcio dei social network.

Gruppo Partito Democratico – Consiglio Comunale di Sassari

Giuseppe Masala, Fabio Pinna, Giuseppe Mascia, Carla Fundoni

