Il Grande Teatro dei Piccoli, storie per tutta la famiglia

Prosegue gratuitamente online fino al 31 dicembre la rassegna di Is Mascareddas

Cagliari. È in programma fino al 31 dicembre l’edizione virtuale de “Il Grande Teatro dei Piccoli”. La storica rassegna di teatro di figura dedicata alle famiglie è online, sul sito internet di Is Mascareddas. I racconti sono disponibili gratuitamente per tutta la giornata, dalle 8 a mezzanotte.

Prosegue fino al 31 dicembre l’edizione virtuale de “Il Grande Teatro dei Piccoli”, rassegna di teatro di figura dedicata alle famiglie. Impossibilitati ad abitare i teatri, marionette e burattini si sono trasferiti sul web, sul sito di Is Mascareddas, per raccontare storie natalizie.

Sostenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Cagliari, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dalla Fondazione di Sardegna, la storica rassegna di Is Mascareddas, giunta alla XVIII edizione, è realizzata in collaborazione con Sardegna Teatro e Sa Manifattura.

Domenica 27 dicembre Vladimiro Strinati racconta la “Storia di Natale”, ispirata a un racconto dello scrittore e illustratore statunitense Eric Carle. In un teatrino valigia si muovono un vecchio signore con una folta barba bianca e i suoi cinque animali.

È una favola araba quella in programma lunedì 28 dicembre. In “Amira e le stelle” Donatella Pau di Is Mascareddas ci racconta la storia di Amira, che con sua nonna amava osservare le stelle.

È ispirato alla fiaba natalizia di Gino Alberti e Linda Wolfsgruber “Il pacchetto rosso” di Paolo Sette, in programma martedì 29 dicembre. Storia di Giacomino che cerca di riportare l’allegria in un villaggio lontano, coperto dalla neve e abitato dalla tristezza. È ispirato a una storia vera “Il sarto di Gloucester” di Beatrix Potter, interpretato da Elisabetta Pau mercoledì 30 dicembre. Una fiaba natalizia che vede protagonisti un sarto ammalato, un gatto servitore e dei topini che sanno cucire con rara precisione.

A chiudere la rassegna, giovedì 31 dicembre è il “Dolce amore” di Is Mascareddas. Una leggenda sulla nascita del dolce più famoso di Natale, il panettone.

Le storie sono disponibili, gratuitamente, sul sito di Is Mascareddas (www.ismascareddas.it) per tutta la giornata, dalle 8 a mezzanotte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...