Il Filo Rosso, si inizia dalla Biblioteca Universitaria

Lunedì alle 18,30 evento con le Voci Bianche della Polifonica Santa Cecilia. La rassegna si svolgerà fino a dicembre

Sassari. La Polifonica Santa Cecilia diretta dal Maestro Matteo Taras, in collaborazione con Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, il Liceo Artistico Filippo Figari, la Biblioteca Universitaria di Sassari, il Museo Sanna, la Biblioteca Francescana del convento di Santa Maria di Betlem, presenta la rassegna musicale “Il Filo Rosso”. La kermesse, che si svolgerà da giugno a dicembre del 2021, si propone come vero e proprio filo per cucire i diversi settori che fanno cultura nella nostra Città. In ciascun evento, le strutture ospitanti, metteranno a disposizione del pubblico le loro competenze per illustrare storia e attuale funzione di ciascuno dei luoghi scelti. Un “fil rouge” che porti il pubblico alla conoscenza dei luoghi e delle professionalità che in essi svolgono il loro quotidiano lavoro, sfruttando il potere catalizzatore della musica. L’intera manifestazione ha il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Sassari.

L’ingresso agli spettacoli sarà libero e saranno applicate tutte le norme di sicurezza, iniziando dalla prenotazione nominale, scrivendo alla mail prenotazioni@polifonicasantacecilia.it, la misurazione della temperatura all’ingresso, l’accompagnamento al posto, l’uso della mascherina.

Queste le prime tre date e programmi:

Lunedì 21 giugno 2021

Luogo: Biblioteca Universitaria – Via Enrico Costa 57

Ore 18.30

Titolo dell’evento: “Luna veloce: sospesi tra suoni, parole e colori”

Artista: Voci Bianche della Polifonica Santa Cecilia dir.Sara Cuzzupoli

Spettacolo / Mostra di fine Laboratorio a cura del M° Tullio Visioli e Chloé Roquefeuil

Venerdì 16 luglio 2021

Luogo: Biblioteca Francescana del Convento Santa Maria di Betlem dei Frati minori Conventuali – Via Artiglieria 1

Ore 18.30

Artista: Claudio Sanna – pianoforte solo

Musiche di D’Amico, Sirigu, Sanna, Dongu.

Martedì 10 agosto 2021

Luogo: Giardino del Museo Nazionale “G.A. Sanna” – Via Roma 64

Ore 20.30

Artista: MINGUS WORLD Salvatore Maiore – violoncello & contrabbasso, Maria Vincentini – viola & violino

Musiche di Charles Mingus

