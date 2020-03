Il dottor Mario Oppes è sempre direttore del Pronto soccorso di Sassari

Attualmente è assente per problemi personali. Non c’è nessun nuovo responsabile della struttura

Sassari. «Non è stato nominato nessun nuovo responsabile del pronto soccorso per le emergenze. Alla direzione della struttura resta il dottor Mario Oppes che, in questo momento, è assente per un problema personale. «Attualmente, il direttore è stato sostituito temporaneamente dal dottor Paolo Pinna Parpaglia, dirigente medico della struttura di Medicina d’accettazione e d’urgenza – Pronto soccorso – Osservazione breve intensiva». Lo fa sapere la direzione generale dell’Aou di Sassari a precisazione di alcuni articoli di stampa e Tv.

