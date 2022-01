Il corpo anoressico tra filosofia e psicanalisi

Dal 28 gennaio, ciclo di webinar sulle regole del cibo organizzato dall’Università di Sassari

Sassari. Prenderà il via il prossimo 28 gennaio alle 17.00 il ciclo di webinar “Legge e anoressia”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, fruibile sulla piattaforma Teams.

Tra filosofia e psicanalisi, gli incontri saranno tre: nel primo, Bruno Moroncini, Professore ordinario di Filosofia morale all’Università degli Studi di Salerno, affronterà il tema “Etica dell’anoressia”. Il secondo webinar intitolato “Corpo delle donne e anoressia”, in programma l’11 febbraio sempre alle 17.00, avrà come protagonista Maria Fiumanò, psicanalista e saggista, Responsabile del Laboratorio Freudiano di Milano. Il ciclo si chiuderà il 18 febbraio con il webinar “La legge dell’anoressia” a cura dell’allieva di Massimo Recalcati Natascia Ranieri, psicanalista e saggista, presidente dell’équipe di Jonas Onlus Milano. Come funziona un corpo anoressico? Quale legge implicita a un certo punto scatena il divieto autoimposto all’assunzione di cibo? Queste le tematiche al centro del progetto di ricerca biennale “Le regole del corpo. Normatività e regimi del cibo”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna. La responsabilità scientifica è affidata a Maria Antonietta Foddai, delegata del Rettore per il Gender Equality Plan, e Tommaso Gazzolo, entrambi docenti della cattedra di Filosofia del Diritto dell’Università di Sassari. La partecipazione è aperta a docenti, studenti e studentesse, insegnanti e a tutti gli interessati. Per iscrizioni, rivolgersi a scaletta.sara@gmail.com.

Il prossimo ciclo del progetto di ricerca sarà dedicato a “Cibo e costituzione del sé”.

