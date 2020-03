Il Conservatorio Canepa riduce le tasse

Pubblicato un decreto a sostegno degli studenti. Abbattuti anche gli interessi di mora. Il pagamento dei contributi è sospeso fino al 30 settembre prossimo

Sassari. Il Conservatorio Canepa di Sassari nel contesto dell’emergenza epidemica “Covid-19” ha pubblicato il 19 marzo scorso un decreto a sostegno degli studenti iscritti all’anno accademico in corso. L’intervento provvisorio firmato dal presidente del Conservatorio Ivano Iai, in deroga al regolamento in materia di tasse, riduce di fatto i termini di pagamento dei contributi dovuti dagli studenti del Conservatorio per l’anno accademico 2019/2020 e li sospende sino fino al 30 settembre prossimo. Il saldo del contributo annuale sarà inoltre ridotto per tutti gli studenti in base alle tabelle allegate al decreto. Abbattuti infine anche le indennità di mora sui contributi il cui termine risulta scaduto ma non ancora eseguito alla data del 19 marzo. Il provvedimento provvisorio a sostegno degli studenti è al momento unico in Italia con queste caratteristiche.

L’istituzione di alta formazione musicale attenendosi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo scorso e seguenti ha sospeso tutte le ordinarie attività didattiche. Il Canepa di Sassari prosegue tuttavia la propria offerta formativa, coordinata dal direttore Mariano Meloni, attraverso le modalità di interazione a distanza assicurando così la finalità educativa essenziale dell’Istituzione pur con i limiti dovuti alla specificità delle singole discipline musicali insegnate per mezzo dei dispositivi resi disponibili dal Miur. «Il modulo formativo della didattica a distanza –dice il presidente Ivano Iai – garantisce la continuità delle prestazioni didattiche nella prospettiva di non abbandonare gli studenti a loro stessi. La straordinaria maturità e il senso di responsabilità dimostrata dagli allievi del Canepa e dalle loro famiglie nell’attuale frangente di disagio e di incertezza per le sorti accademiche ci ha tuttavia portato a riflettere per individuare misure che, in presenza di un servizio didattico parziale, diano sostegno agli studenti e compensino le difficoltà da questi accettate alleviando il peso economico. Nel rispetto dei principi costituzionali sentiamo il dovere dunque di offrire ai nostri studenti un concreto sostegno morale, umano ed economico, addivenendo a forme di aiuto effettivo e immediato che rafforzino in essi la consapevolezza di una vicinanza non solo formale né sterile delle Istituzioni che gli sono più prossime e familiari, a cominciare dal Conservatorio».

Il decreto è consultabile sulla home page del sito web del Conservatorio: http://www.conservatorio.sassari.it/

