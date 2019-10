Il Comune in mostra a Promo Autunno

I servizi in vetrina alla fiera del nord Sardegna in programma alla Promocamera da venerdì 11 a domenica 13 ottobre

Sassari. Le location più suggestive dove convolare a nozze, i siti archeologici e naturali da scoprire, le eccellenze del territorio, ma anche cosa fare in caso di alluvione, dove conferire quotidianamente i rifiuti e come adottare un amico a quattro zampe. Il Comune di Sassari anche per il 2019 è pronto a mettersi in vetrina con alcuni dei suoi servizi alla Fiera del Nord Sardegna Promo Autunno, in programma alla Promocamera da venerdì 11 a domenica 13 ottobre.

Per tre giorni il personale dell’Amministrazione sarà a disposizione per fornire depliant e materiale informativo nello stand allestito nella zona Gold e organizzerà numerose conferenze e presentazioni nell’area meeting, alcune mirate alle scuole e altre adatte ai curiosi di tutte le età. Saranno raccontati gli itinerari culturali e didattici “Raccontando Sassari”, che coinvolgono i siti della rete Thàmus; sarà proiettato un video su Climathon (una competizione internazionale sui cambiamenti climatici e su come affrontarli) 2018 per promuovere l’edizione 2019, che si svolgerà contemporaneamente nelle principali città del mondo il 25 ottobre; un incontro con un video sarà dedicato anche alle attività del Centro per l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità Lago Baratz, con una carrellata di immagini dell’ambiente suggestivo e peculiare per biodiversità in cui il Ceas del Comune di Sassari è immerso. La Protezione civile proietterà slide differenziate a seconda dell’età degli studenti, mentre per i bambini sarà trasmesso un corto animato “Civilino”; per i più piccoli sono previsti anche giochi come cruciverba, quiz e il gioco dell’oca per imparare divertendosi.

Nello stand, dall’inaugurazione di venerdì fino alla chiusura di domenica, sarà distribuito il materiale informativo e promozionale sulla città di Sassari, in particolare sui luoghi di interesse storico-artistico, sarà promosso il calendario degli eventi culturali e, vista la rilevanza che la fiera attribuisce al tema Wedding, saranno promossi i luoghi di interesse ambientale e culturale di Sassari nei quali è possibile celebrare il matrimonio civile, anche grazie alla distribuzione dei depliant con le informazioni utili e i contatti; brochure sono state realizzate per l’occasione anche sui “Negozi Storici” di Sassari. Durante tutta la fiera saranno proiettati i video sulla città e sul territorio realizzati dall’Amministrazione comunale e disponibili sul canale YouTube Turismo Sassari. Promo Autunno sarà anche l’occasione per scoprire uno dei gioielli del territorio del Nord Sardegna: il Ceas. Collocato vicino al lago Baratz, unico bacino naturale della Sardegna, il Centro, attraverso le sue attività educative e di sensibilizzazione, rivolte sia alle scuole sia a famiglie e adulti, tutela questo prezioso ambiente incluso nell’area Zsc (Zona Speciale di Conservazione) Lago Baratz – Porto Ferro, luogo di alto interesse naturalistico e ambientale. Chi vorrà, potrà anche avere tutte le informazioni su Climathon, che quest’anno si concentrerà su come aiutare il nostro territorio ad adattarsi in modo sostenibile agli eventi estremi dovuti ai cambiamenti climatici, come le precipitazioni anomale e le ondate di calore. Presenti nello stand anche Tamalacà e gli Ecovolontari che daranno tutte le informazioni sulla corretta raccolta differenziata, con giochi, gadget e brochure. Sarà distribuito materiale informativo sul canile comunale, su come adottare un amico a quattro zampe e sui programmi della struttura per aiutare i cani anche se non è possibile portarli a casa. Depliant informativi saranno distribuiti anche dalla Protezione civile, sarà presentato il piano di protezione civile comunale dove sono contenuti i maggiori rischi del nostro territorio e illustrate le norme di autoprotezione e come gestire e superare le emergenze.

