Il Comune di Sassari prosegue le potature sul verde pubblico

Continua in viale Adua la manutenzione straordinaria. Gli interventi sono seguiti dagli agronomi del settore Ambiente e Verde pubblico

Sassari. Dopo gli interventi dei giorni scorsi in via san Paolo e in via Predda Niedda, continua in viale Adua la manutenzione straordinaria del verde pubblico a cura del settore competente del Comune di Sassari. L’appaltatrice, coop. GI.MA, ha in programma nel viale che dalla palazzina dell’acquedotto porta in largo Molino a Vento, la potatura di 38 esemplari arborei, quasi tutti platani e l’abbattimento di un albero ormai secco che può rappresentare un pericolo per le persone e le cose.

Gli interventi sono seguiti dagli agronomi del settore Ambiente e Verde pubblico che hanno previsto per queste piante il taglio dei rami troppo lunghi, l’eliminazione delle parti secche, e una leggera potatura di contenimento della chioma.

Le attività di potatura erano state sospese prima nei mesi di lockdown e successivamente durante il periodo di nidificazione. Appena è stato possibile, si è ripartiti con un cronoprogramma ben definito, tenendo conto delle situazioni in cui è più urgente intervenire per garantire la sicurezza di pedoni e mezzi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...