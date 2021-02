Il Comune di Sassari assume a tempo indeterminato

Pubblicati due nuovi bandi: per undici posti di collaboratore ai servizi amministrativo-contabili e per un istruttore direttivo di biblioteca

Sassari. Il Comune di Sassari continua ad assumere personale a tempo pieno e indeterminato. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati due nuovi bandi: uno, con procedura di mobilità esterna, per undici posti di collaboratore ai servizi amministrativo-contabili, e uno per istruttore direttivo di biblioteca, con concorso per titoli ed esami. Entrambe le domande possono essere presentate entro il 18 marzo. Scadono invece il 18 febbraio i termini per presentare la candidatura ai concorsi per un dirigente e due agenti della Polizia locale. Nei bandi sono indicati i requisiti necessari, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e le materie oggetto delle prove.

