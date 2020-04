Il Comune di Neoneli stanzia diecimila euro per la didattica a distanza

Andranno a 80 studenti di ogni ordine e grado – scuole primaria, secondaria, superiori e università – residenti nel paese del Barigadu

Neoneli. Per supportare la didattica a distanza in questo periodo di chiusura delle scuole dovuto all’emergenza Coronavirus, il Comune di Neoneli (OR) ha stanziato diecimila euro a favore degli ottanta studenti di ogni ordine e grado – scuole primaria, secondaria, superiori e università – residenti nel paese del Barigadu.

L’intervento è destinato all’acquisto di ricariche per la connessione internet (quattromila euro in bonus da 50 euro) e di tablet (seimila euro) che verranno dati in comodato d’uso agli alunni sulla base delle segnalazioni giunte dalle rispettive scuole.

«La didattica a distanza è una tematica su cui abbiamo sentito da subito la necessità di intervenire – spiega il sindaco di Neoneli, Salvatore Cau – per come è strutturata la nostra società, dove i figli di famiglie più agiate hanno maggiore possibilità di accesso alla didattica a distanza, abbiamo ritenuto di dover venire incontro alle situazioni meno avvantaggiate, mettendo a disposizione gli strumenti essenziali per ridurre il divario digitale e sociale».

Da oggi lunedì 6 aprile è disponibile online sul sito del Comune l’avviso pubblico relativo all’iniziativa, che sarà operativa a partire da metà settimana, con il modulo per la richiesta dei bonus da 50 euro.

