Il Comune di Muros regala 150 uova di cioccolato

Sono state donate alle famiglie del paese. Il sindaco Federico Tolu: «Anche a Pasqua siamo vicini alla comunità»

Muros. La Pasqua da reclusi in casa per l’emergenza Coronavirus sarà più dolce per i ragazzi di Muros. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la compagnia barracellare, ha infatti deciso di donare alle famiglie 150 uova di cioccolato. «È un gesto semplice ma sentito, che serve a portare un pizzico di normalità nella situazione straordinaria che stiamo vivendo», spiega il sindaco Federico Tolu. Non è l’unica iniziativa dedicata ai più piccoli dall’inizio della reclusione forzata: il Comune ha anche attivato un concorso di disegno per raccontare l’epidemia vista con gli occhi dei bambini. Al termine dell’emergenza i vincitori saranno premiati in una cerimonia pubblica.

Mi piace: Mi piace Caricamento...