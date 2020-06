Il centrosinistra algherese: «Disastrosa la situazione del verde in città»

«Purtroppo i nostri appelli sono rimasti inascoltati e oggi gli effetti di certe scelte sono sotto gli occhi di tutti»

Alghero. Non c’è pace per il verde pubblico ad Alghero. A lanciare un nuovo allarme ci hanno pensato i consiglieri comunali del Centrosinistra Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Ornella Piras, Beniamino Pirisi e Valdo Di Nolfo.

Una prima segnalazione all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conoci per la mancanza di risorse all’interno del bilancio di previsione era stata inoltrata già agli inizi di aprile.

«Purtroppo i nostri appelli – queste le loro parole – sono rimasti inascoltati e oggi, come queste immagini documentano, gli effetti di certe scelte sono sotto gli occhi di tutti. Quelle scritte nero su bianco nel programma elettorale al momento sono rimaste solo parole ed è evidente che la pulizia della città non è la priorità di questa amministrazione».

Un invito, il loro, anche in vista della stagione estiva ormai alle porte: «Interveniamo subito per eliminare le erbacce e interveniamo anche con i dovuti trattamenti fitosanitari, necessari per eliminare i parassiti delle piante». (A.C.)

