Il centro storico di Sassari volano dello sviluppo cittadino

Sassari. Organizzato dal comitato “Siamo Tuttimportanti” siamo tutti importanti nei giorni 2, 5, 16 e 19 luglio si terrà nel cortile della Parrocchia di San Paolo in Sassari via Besta con inizio alle ore 17,30, il primo simposio sullo sviluppo sostenibile a Sassari e in Sardegna che, ripetuto annualmente, è articolato in quattro tavole rotonde: due sul tema generale e due su un focus che cambierà di anno in anno.

Le giornate del 2 e del 5 luglio saranno incentrate sull’analisi della situazione in Sardegna e nel Sassarese e consentirà a politici – in particolare consiglieri regionali – e agli esperti dei vari settori di confrontarsi e di indicare quali siano le migliori prospettive per lo sviluppo dei nostri territori.

Nelle giornate del 16 e del 19 luglio come focus per il 2021 è stato scelto il tema del centro storico di Sassari. Nelle due giornate, che avranno come titolo “Il centro storico come possibile volano dello sviluppo cittadino”, saranno valutati gli aspetti urbanistici e quelli di rivitalizzazione del quartiere. A chiusura è prevista anche una tavola rotonda tra i consiglieri comunali dal titolo “Una città che discute: il centro storico, dal degrado a motore di sviluppo”.

I lavori saranno coordinati da Mariano Brianda.

