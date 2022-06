Venerdì nella sala convegni dell’Archivio storico comunale convegno nell’ambito di Archivissima 22

Sassari. L’Archivio storico comunale di Sassari aderisce alla “Rete Sarda per gli Archivi”, promossa dalla Soprintendenza archivista per la Sardegna nell’ambito di “Archivissima 22. Il Festival e la notte degli Archivi” in programma dal 9 al 12 giugno. L’evento dal titolo “Il cambiamento della città di Sassari tra fonti d’archivio e divulgazione” si svolgerà venerdì 10 giugno alle 18 nella sala convegni dell’Archivio storico comunale “Enrico Costa” in via dell’Insinuazione 31 ed è organizzato in collaborazione con il circolo culturale Aristeo.

Dopo i saluti dell’assessora alla Cultura Laura Useri, interverranno Carla Merella, Giuliano Lampis, Maria Antonietta Ruiu, Marisa Porcu Gaias, Simonetta Castia e Cosimo Filigheddu. Modera Antonio Meloni. Contributo video a cura di Selene Deiana.

Il tema dell’edizione 2022 è il cambiamento, #CHANGE, interpretato non solo dal punto di vista della trasformazione urbana ma anche nell’ottica dei nuovi processi di valorizzazione e fruizione dei patrimoni documentari.

