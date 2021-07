Ico Ribichesu lo ha intervistato. Lo speciale video per SardegnaDies

Sassari. La storia calcistica del Valledoria raccontata da Antonello Conti in un libro pubblicato dalla Edes di Sassari. Nel segno comune della passione per il calcio, quello vero dei campi di provincia. Lo abbiamo intervistato per SardegnaDies.

Ico Ribichesu

