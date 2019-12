Al Liceo Castelvì di Sassari in mostra una collezione che comprende pezzi di varie forme, dimensioni, materiali e provenienza

Sassari. Rimarrà aperta al pubblico sino a sabato 21 dicembre presso il Liceo Castelvì di Sassari, in viale Berlinguer 2, di fronte ai Giardini pubblici, la mostra “I Presepi del Mondo – tutto ci unisce, niente ci divide”. Inserita nel progetto ideato dall’Associazione Ponti non muri, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e organizzato in collaborazione con il Liceo “Margherita di Castelvì”, espone oltre 250 presepi di varie forme, dimensioni, materiali e provenienza. La collezione, inizialmente di proprietà di un socio fondatore dell’associazione, Giovanni Moretti, e di sua moglie Cinzia Cossu, ora è di proprietà della presidente dell’associazione stessa, Lavinia Rosa. Molti dei presepi esposti arrivano da Betlemme (Palestina e dalla Sardegna.

L’intervista è curata da Ico Ribichesu.

