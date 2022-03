“I mercoledì del Conservatorio”, il 16 marzo il duo Ardenza

Alle 19 nella Sala Sassu a Sassari. Grande successo dei Bad Talent trio nell’evento di apertura

Sassari. Grande successo in Sala Sassu per i “Bad Talent”. Il trio formato da tre studenti del Canepa, Marco Maltalenti (tromba), Lorenzo Agus (contrabbasso), Jacopo Careddu (batteria), ha aperto tra i calorosi applausi del pubblico la stagione dei Mercoledì del Conservatorio. Il progetto musicale del trio nasce nell’autunno 2020 dall’esigenza di sperimentare e approfondire le sonorità spigolose e frastagliate che contraddistinguono il trio “pianoless” organico che, come suggerisce il nome, vede l’assenza dello strumento armonico per eccellenza: il pianoforte.

Questa scelta conferisce alla band forte libertà espressiva e molta escursione dinamica, potendo alternare momenti di grande densità sonora a fasi in cui viene dato risalto ai silenzi e alle pause.

Il repertorio è prevalentemente costituito da standard e canzoni della tradizione jazzistica, che, grazie all’ensemble inusuale, possono essere interpretati con freschezza e originalità. Il tutto nel concerto in sala Sassu è stato amalgamato dall’intesa e dall’interplay dei tre musicisti hanno maturato suonando insieme nelle formazioni più disparate. Maltalenti e Careddu ad esempio suonano con il quintetto Entropy Project, che nel 2019 ha vinto il primo premio del Bucharest International Jazz Competition. I componenti del trio hanno avuto anche modo di collaborare in altre formazioni con musicisti affermati tra cui: Matteo Pastorino, Nicola Muresu, Mariano Tedde, Barend Middelhoff e molti altri. Jacopo Careddu e Lorenzo Agus stanno per terminare il triennio di jazz, rispettivamente sotto la guida dei docenti Francesco Merenda e Paolo Spanu, mentre Marco Maltalenti ha conseguito i diplomi accademici di primo e secondo livello guidato dai docenti Giovanni Sanna Passino ed Emanuele Dau. Hanno inoltre ricoperto un ruolo fondamentale per la formazione dei musicisti anche gli insegnanti Mariano Tedde, Nicola Muresu e Luca Piana. Nel corso del concerto sono state eseguite musiche di Youmans, Henderson, Shorter, Creamer, Gillespie, Foster.

Si prosegue mercoledì 16 marzo alle 19 con il secondo appuntamento in cartellone che ha come protagonista il duo Ardenza formato dalle docenti bulgare Galina Koycheva-Mircheva al violino e Daniela Dikova al pianoforte. Il duo eseguirà musiche di Grieg, Svendsen, Gershwin, Minkin e Vladigerov

Il cartellone dei Mercoledì prevede 23 appuntamenti complessivi a ingresso libero con cadenza settimanale e proseguirà sino al 26 ottobre.

