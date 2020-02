I mercoledì del Conservatorio, il 12 febbraio concerto di Roberto Piana

Secondo appuntamento della stagione nella Sala Sassu. Il pianista sassarese eseguirà il programma “Douce France: Da Rameau a Edith Piaf”, tre secoli di musica francese

Sassari. Prosegue il 12 febbraio alle 20 nella Sala Sassu la stagione musicale “I Mercoledì del Conservatorio” organizzata dal “Canepa” di Sassari. Protagonista della serata il pianista e compositore Roberto Piana figura poliedrica in campo musicale ed è impegnato da diversi anni nelle vesti di concertista, compositore, saggista e ricercatore.

Le sue musiche vengono eseguite in festival di particolare prestigio come il Lang Lang International Piano Festival a Shenzhen in Cina, il Festival Newport in California, il Festival Chopin in Duszniki Zdroj, nell’International Russian Music Piano Competition di San José e molte altri. Il programma dal titolo “Douce France: Da Rameau a Edith Piaf” presenterà un articolato percorso che abbraccia quasi tre secoli di musica francese. Dal clavicembalista e compositore Jean-Philippe Rameau, con l’incantevole L’Entretien des muses, fino alla celebre Édith Piaf, della quale Piana interpreterà alcune sue elaborazioni di autentici capolavori della chanson française quali Hymne a l’amour e Mon Dieu!. Oltre ai Valses di Ravel e all’Improvisation n.15 Hommage à Edith Piaf di Poulenc il programma presenterà inoltre la Sonate Fantastique op.63 di Benjamin Godard, scritta nel 1877 ma che a Sassari verrà eseguita per la prima volta.

Roberto Piana attualmente è impegnato nella preparazione di un nuovo recital che si terrà nella città di Amburgo e che vedrà in programma, oltre a pagine di Albeniz e Manuel de Falla alcune composizioni del sardo Lao Silesu, di cui Piana è massimo interprete e studioso.

